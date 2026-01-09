২০৩৫ সালের মধ্যে ৮৪.৯৭ মিলিয়ন টন গ্রিনহাউস গ্যাস কমানোর লক্ষ্য

২০৩৫ সালের মধ্যে ৮৪.৯৭ মিলিয়ন টন গ্রিনহাউস গ্যাস কমানোর লক্ষ্য
বাংলাদেশ ২০৩৫ সালের মধ্যে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ ৮৪ দশমিক ৯৭ মিলিয়ন টন কমানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
তিনি বলেন, এর মধ্যে নিজস্ব সক্ষমতায় ২৬ দশমিক ৪ মিলিয়ন টন এবং আন্তর্জাতিক সহায়তার শর্তে অতিরিক্ত ৫৮ দশমিক ২৩ মিলিয়ন টন নিঃসরণ কমানোর পরিকল্পনা রয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন।
প্রেস সচিব বলেন, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ ব্যাপারে অনুমোদন দেওয়া হয়।
তিনি জানান, সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ২০২২ সালে বাংলাদেশের গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ ছিল ২০২ দশমিক শূন্য ৪ মিলিয়ন টন। বর্তমান প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ২০৩৫ সালে তা বেড়ে ৪১৮ দশমিক ৪০ মিলিয়ন টনে পৌঁছাতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে তৃতীয় ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন (এনডিসি-৩) অনুযায়ী নিঃসরণ কমানোর রোডম্যাপ তুলে ধরা হয়েছে।
এনডিসি-৩–এ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এনার্জি খাতে, যেখানে ৬৯ দশমিক ৮৪ মিলিয়ন টন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্য ধরা হয়েছে। পাশাপাশি শিল্প খাতে শূন্য দশমিক ৬৪ মিলিয়ন টন, কৃষি খাতে ৮ দশমিক ৭৩ মিলিয়ন টন, বন ও ভূমি ব্যবহার খাতে ৩ দশমিক ৯৮ মিলিয়ন টন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে ১ দশমিক ৭৮ মিলিয়ন টন নিঃসরণ কমানোর পরিকল্পনা রয়েছে।
জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় জাতিসংঘের বিভিন্ন কনভেনশনের স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ নিয়মিতভাবে ইউএনএফসিসিসি সচিবালয়ে তার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে আসছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, তৃতীয় এনডিসি বাংলাদেশের জলবায়ু দায়বদ্ধতা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্বকে নতুন করে তুলে ধরেছে।
এমইউ/বিএ