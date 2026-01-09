অপারেশন ডেভিল হান্টে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাসহ গ্রেফতার ৯
রাজধানীতে অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেইজ-২ এর আওতায় গত ২৪ ঘণ্টায় অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) রুপনগর থানা পুলিশ। গ্রেফতার ব্যক্তিদের মধ্যে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি আলমগীর খানও রয়েছেন।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন মো. আলমগীর খান (৫২), মো. অদুল্লাহ (৩৫), মো. সিনান সায়েফী (২৩), মো. পারভেজ মোশারফ (২২), মো. শাহীন (৩০), মো. রুবেল (৩০), মো. আঃ রাজ্জাক মিয়া (৫১), জামাল হোসেন (৪২) ও মো. আল আমিন (২৬) ।
রুপনগর থানার বরাত দিয়ে ডিসি তালেবুর রহমান বলেন, বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) রুপনগর থানা পুলিশ অত্র থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি আলমগীর খানসহ ৯ জনকে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতার আলমগীর খান ও মো. অদুল্লাহকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। অন্যান্য বিভিন্ন অপরাধে গ্রেফতারকৃতদের ঢাকা মহানগরী পুলিশ অধ্যাদেশ আইনে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, মিরপুরে প্রেরণ করা হয়েছে বলেও জানান পুলিশ কর্মকর্তা তালেবুর।
কেআর/এমএমকে/এএসএম