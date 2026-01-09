সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে অবৈধ অস্ত্রসহ গ্রেফতার ৪
রাজধানীর পল্লবী এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে শাহজাদী নামের একজন নারী মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে সেনাবাহিনীর একটি যৌথ আভিযানিক দল। এসময় শাহজাদীর তিন সহযোগীকেও গ্রেফতার করা হয়। তারা হলেন—বেলী, ইসলাম ও রনি।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি যৌথ আভিযানিক দল অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেফতার করে।
পরে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে একটি বিদেশি পিস্তল, দুই রাউন্ড পিস্তল এমুনিশন ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়।
দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের যেকোনো তথ্য নিকটস্থ সেনা ক্যাম্প অথবা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানাতে অনুরোধ জানিয়েছে সেনাবাহিনী।
টিটি/এমকেআর/জেআইএম