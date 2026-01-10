  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে ডজনখানেক মামলার আসামি সাঈদ গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২০ এএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
চট্টগ্রাম মহানগরের কোতোয়ালী থানা এলাকা থেকে অস্ত্র, ডাকাতি, ছিনতাই ও চুরিসহ ডজনখানেক মামলার আসামি সাঈদ হোসেন প্রকাশ বুলেটকে (২৬) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোতোয়ালী থানা পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন ধরে বুলেট চট্টগ্রাম মহানগরের বিভিন্ন এলাকায় ডাকাতি, ছিনতাইসহ নানা অপরাধে জড়িত ছিল।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তার বিরুদ্ধে চুরি, ডাকাতি, অস্ত্র ও দ্রুত বিচার আইনে একাধিক মামলা রয়েছে। এসব মামলার পরও তিনি বেপরোয়া হয়ে একের পর এক অপরাধ সংঘটিত করে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে আসছিলেন।

কোতোয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আফতাব উদ্দিনের নেতৃত্বে এসআই মো. লুৎফুল আহসান ও সঙ্গীয় ফোর্স অভিযানটি পরিচালনা করেন।

গ্রেফতার সাঈদ হোসেনের বাড়ি চট্টগ্রামের চন্দনাইশ থানার কেশুয়া এলাকায় হলেও তিনি বর্তমানে সদরঘাট থানার আইস ফ্যাক্টরি রোড এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করছিলেন।

কোতোয়ালী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. আফতাব উদ্দিন জাগো নিউজকে জানান, গ্রেফতার বুলেটের বিরুদ্ধে অস্ত্র, ডাকাতির প্রস্তুতি, ছিনতাই ও চুরিসহ একাধিক মামলা রয়েছে। আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

