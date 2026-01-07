  2. জাতীয়

দুর্নীতির মামলায় কক্সবাজারের সাবেক মেয়র নুরুল আবছারের কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৫:২০ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
কক্সবাজারের সাবেক পৌর মেয়র ও সদ্যসাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান নুরুল আবছার/ছবি সংগৃহীত

দুর্নীতির মামলায় কক্সবাজারের সাবেক পৌর মেয়র ও সদ্যসাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান নুরুল আবছারকে এক বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন চট্টগ্রামের এক আদালত।

একই সঙ্গে তাকে ১০ লাখ ৯৯ হাজার ৭০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও একমাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) চট্টগ্রাম বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মিজানুর রহমান এ রায় দেন।

আদালতে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পিপি অ্যাডভোকেট মুহম্মদ কবির হোসাইন রায়ের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, নুরুল আবছার ১৯৯৪ সালে কক্সবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান থাকাকালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এরশাদের অনুদানকৃত ১৫ লাখ ৭ হাজার ৫২০ টাকার মধ্যে ১০ লাখ ৯৯ হাজার ৭০০ টাকা আত্মসাৎ করেন। এ নিয়ে দুদক তার বিরুদ্ধে মামলা করে।

বুধবার আদালত তাকে দোষী সাব্যস্ত করে রায় দেন। মামলায় আদালত অভিযোগপত্রে ৯ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করেন বলে জানান তিনি।

দণ্ডিত নুরুল আবছার ১৯৮৪-১৯৮৮, ১৯৮৯-১৯৯১, ১৯৯৩-২০০২ এবং ২০০২-২০০৩ মেয়াদে কক্সবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন।

