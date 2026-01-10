অপারেশন ডেভিল হান্টে ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৪৮

অপারেশন ডেভিল হান্টে ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৪৮
রাজধানীতে অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেইজ-২ এর আওতায় গত ২৪ ঘণ্টায় তিন থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৪৮ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এর মধ্যে মিরপুর মডেল থানা ২৭ জন, শেরেবাংলা নগর থানা ১০ জন ও যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে।
শনিবার (১০ জানুয়ারি) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
মিরপুর মডেল থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) মিরপুর মডেল থানা পুলিশ বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অপারেশন ডেভিল হান্টের অংশ হিসেবে দিনব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে ২৭ জনকে গ্রেফতার করে। এ সময় তাদের কাছ থেকে তিনটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।
গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন জাহাঙ্গীর মন্ডল (২৮), মো. সাজ্জাত হোসেন (১৯), শাহ আলম (২৯), নাঈম (২১), অন্তর চন্দ্র বিশ্বাস (২৭), সোহান মিয়া (২১), মোহাম্মদ বিল্লাল (২৩), মো. বাবু (৩০), শামীম মুন্সী (২০), মো. তারেক (২২), ওয়াহিদুল ইসলাম (২৫), ইসতিয়াক আহমেদ (২৪), আবুল কাসেম (২৬), মো. শান্ত (২৬), মেহেদী হাসান বাবু (২৭), ইব্রাহিম খলিল (২৪), মো. ইমদাদুল হক (৩০), মো. হাসিব (২৭), মো. সুমন (১৮), মো. পিয়াল (১৮), মো. রবিউল ইসলাম (২৭), মো. আক্তার হোসেন (৪০), মো. আব্দুস সালাম (৩৮), মো. শুভ (৩৫), মো. আবুল হায়াত (২৮), মো. রতন শেখ (২৯) ও গোপালী বেগম (৬০)।
শেরেবাংলা নগর থানার বরাত দিয়ে ডিসি তালেবুর রহমান বলেন, শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) শেরেবাংলা নগর থানা এলাকার বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে নিয়মিত মামলা, পরোয়ানাভুক্ত আসামি ও বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন মো. মাহাবুব আলম (৪০), মো. সোহেল রানা (২৮), মো. আরিফ হোসেন (২৪), মো. রাসেল (২৪), মো. হুমায়ুন (২২), মো. আজহারুল ইসলাম (৩৩), মো. জাহিদুল ইসলাম (২১), আরাফাত (২৯), প্রেম (১৯) ও মো. শাওন (২৫)।
এছাড়া, যাত্রাবাড়ী থানার বরাত দিয়ে ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার তালেবুর রহমান বলেন, শুক্রবার যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ১১ জনকে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন আকাশ (২২), মো. আপন (২২), তাসিন (১৯), রোমান (২২), মো. কাওসার শেখ (২৮), মো. বাবর হোসেন (৫০), মো. সুজন (২৯), আপন (২১), মো. আশিক (৩১), মো. জহিরুল ইসলাম (৩৬) ও শেখ মাশরেকুল কাইয়ুম (৪০)। গ্রেফতার ব্যক্তিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান পুলিশ কর্মকর্তা তালেবুর।
কেআর/এমএমকে/এএসএম