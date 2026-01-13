  2. জাতীয়

প্রবাসীদের সুসংবাদ দিলেন আসিফ নজরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২০ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল/ফাইল ছবি

ঋণের ব্যাপারে প্রবাসীদের সুসংবাদ দিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) দুপুরে উপদেষ্টা তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে প্রবাসীদের সুসংবাদ দেন।

তিনি লেখেন, প্রবাসী ভাইদের জন্য সুসংবাদ। প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংক থেকে অচিরেই চালু হচ্ছে শরীয়াভিত্তিক ঋণ প্রদানের কার্যক্রম।

আসিফ নজরুল লেখেন, আজকে ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সঙ্গে কথা হয়েছে। উনি জানিয়েছেন এ মাসের মধ্যে এই কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হবে। এই পদক্ষেপ নিতে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন শায়খ আহমাদুল্লাহ ভাই।

পোস্টে তিনি শায়খ আহমদুল্লাহকে ধন্যবাদ জানান।

