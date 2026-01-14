  2. জাতীয়

শাহজালাল বিমানবন্দরে চোরাচালানের সময় ৩ ঈগল উদ্ধার

প্রকাশিত: ০৪:৩৬ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক যাত্রীর লাগেজ থেকে তিনটি ঈগল উদ্ধার করেছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ/ছবি: সংগৃহীত

চোরাচালানের সময় ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তিনটি ঈগল পাখি উদ্ধার করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বেলা ১১টা ২০ মিনিটে একজন বহির্গামী যাত্রীর কাছ থেকে ঈগল তিনটি উদ্ধার করা হয় বলে জানা গেছে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী বিষয়টি পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তদন্তাধীন রয়েছে বলে বুধবার (১৪ জানুয়ারি) নিজেদের ফেসবুক পেজে এক পোস্টে জানিয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

শাহজালাল বিমানবন্দর সূত্র জানায়, কাতার এয়ারওয়েজের বহির্গামী ফ্লাইটের ওই যাত্রীর চেক-ইন চলাকালে এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষের সন্দেহের ভিত্তিতে তার লাগেজে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় তিনটি জীবন্ত ঈগল উদ্ধার করা হয়। অবৈধভাবে চোরাচালানের উদ্দেশ্যে লাগেজের ভেতরে লুকিয়ে বিশেষ উপায়ে পাখিগুলো বিমানবন্দরে আনা হয়।

পরে ঘটনাটি তাৎক্ষণিকভাবে অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটি বিভাগকে জানানো হলে যাত্রীর পাসপোর্টসহ পাখিগুলো জব্দ করা হয়। পরবর্তীতে সরকারি বিধি মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে উদ্ধারকৃত পাখিগুলোকে বন অধিদপ্তরের বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট, আগারগাঁও, ঢাকার প্রতিনিধির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

