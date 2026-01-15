  2. জাতীয়

এনআইডির তথ্য বিক্রি করে কোটি টাকা আয়: ইসির কর্মচারীসহ গ্রেফতার ২

প্রকাশিত: ১২:১১ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
ফাইল ছবি

জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) জালিয়াতি ও গোপন তথ্য বিক্রি করে মাসে কোটি টাকার বেশি আয় করার অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) একজন কম্পিউটার অপারেটর কাম অফিস অ্যাসিস্টেন্টসহ দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন খান এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, গ্রেফতার ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে সংঘবদ্ধ চক্রের মাধ্যমে এনআইডি সংশোধন, ভুয়া তথ্য সংযোজন এবং নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্য অবৈধভাবে বিক্রি করে আসছিলেন। প্রতি মাসে তারা কোটি টাকারও বেশি আয় করতেন অবৈধ এই কাজে।

সিআইডি আরও জানায়, এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না—তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এ বিষয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে সিআইডি সদর দপ্তরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হবে বলেও জানার এ কর্মকর্তা।

