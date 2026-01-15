বোয়ালখালীতে ৩ গরুসহ গোয়ালঘর-বসতঘর পুড়ে ছাই

বোয়ালখালীতে ৩ গরুসহ গোয়ালঘর-বসতঘর পুড়ে ছাই
চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে অগ্নিকাণ্ডে একটি গোয়ালঘরসহ তিনটি বসতঘর পুড়ে গেছে। এছাড়া তিনটি গরু দগ্ধ হয়ে মারা গেছে।
বুধবার (১৪ জানুয়ারি) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে বোয়ালখালী উপজেলার আহলা করলডেঙ্গা ইউনিয়নের উত্তর করলডেঙ্গা এলাকার নরেশ মেম্বারের বাড়িতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
বোয়ালখালী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ইনচার্জ অলক চাকমা জানান, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ততক্ষণে নরেশ মেম্বারের বাড়ির বাসু চৌধুরী ও যিশু চৌধুরীর মাটির বসতঘর এবং কৃষ্ণ কিশোরের গোয়ালঘরসহ বসতঘর সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। গোয়ালঘরে থাকা তিনটি গরুও আগুনে দগ্ধ হয়ে মারা গেছে।
ফায়ার সার্ভিসের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, গোয়ালঘরে মশা তাড়াতে দেওয়া সাঁজাল থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়। এ ঘটনায় আনুমানিক চার লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে।
