গণভোটের প্রচারণায় ফটোকার্ড শেয়ার অব্যাহত
গণভোটের প্রচারণায় ফটোকার্ড শেয়ার অব্যাহত রেখেছে অন্তর্বর্তী সরকার। প্রচারণার পঞ্চম দিনে একটি ফটোকার্ড শেয়ার করা হয়েছে।
আগামী ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত মোট আটটি ফটোকার্ড শেয়ার করা হবে। গত রোববার (১১ জানুয়ারি) থেকে এ ফটোকার্ড শেয়ার শুরু হয়।
গণভোটকে ঘিরে জনসচেতনতা বাড়ানো এবং নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ধারাবাহিক এই কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে প্রধান উপদেষ্টার জ্যেষ্ঠ সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ এ তথ্য জানান।
