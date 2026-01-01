অ্যাপের মাধ্যমে পরিচয়ের পর টাকার লোভে খুন, গ্রেফতার ৪

অ্যাপের মাধ্যমে পরিচয়ের পর টাকার লোভে খুন, গ্রেফতার ৪
রাজধানীর বাড্ডা থানাধীন এলাকার একটি বাসায় চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করেছে বাড্ডা থানা পুলিশ। গ্রেফতাররা হলেন- সিফাত হোসেন (২১), সাকিব আল হাসান (১৯), রাইয়ান (২০) ও নয়ন প্রমানিক (২১)।
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
বাড্ডা থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, গত ২৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যা আনুমানিক ৬টা ১৫ মিনিট থেকে রাত আনুমানিক ১১টার মধ্যে অজ্ঞাতপরিচয় আসামিরা ভিকটিম নাজমুল হক নিয়াজকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গলা কেটে হত্যা করে। এ ঘটনায় ভিকটিমের মামা ফারুকুল ইসলাম বাড্ডা থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন।
মামলার পর বাড্ডা থানা পুলিশ গোয়েন্দা তথ্য, সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা ও প্রযুক্তির সহায়তায় হত্যার ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে। পরবর্তীতে গত বুধবার রাতে গাজীপুর বোর্ড বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে হত্যাকাণ্ডে জড়িত সিফাতকে গ্রেফতার করে। ওই রাতে আনুমানিক ১২টার দিকে মগবাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে সাকিব আল হাসান, রাইয়ান ও নয়ন প্রমানিককে গ্রেফতার করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে একটি টেলিভিশন, একটি মোবাইল ফোন ও আসামির ব্যবহৃত পোশাক উদ্ধার করা হয়।
তালেবুর রহমান বলেন, ভিকটিম নাজমুলের সঙ্গে একটি নিষিদ্ধ ‘গে’ অ্যাপের মাধ্যমে প্রথমে আলিফ নামের এক ব্যক্তির পরিচয় হয়। পরে আলিফই সিফাত ও সাকিবকে নাজমুলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর তাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আসামিরা একাধিকবার নাজমুলের বাসায় এসে গাঁজা সেবন করতো ও শারীরিক সম্পর্কে জড়াতো।
তিনি বলেন, এরপর একদিন আসামি সিফাত ও সাকিবের গার্লফ্রেন্ডদের নিয়ে ঘুরতে যাওয়ার জন্য টাকার প্রয়োজন হয়। তারা পরিকল্পনা করেন নাজমুলের কাছ থেকে যেকোনোভাবে টাকা আদায় করবে। এ উদ্দেশে গত ২৯ ডিসেম্বর তারা একটি ধারালো ছুরি কেনেন। সিফাত ছুরিটি নিয়ে নাজমুলের বাসায় যায় ও কৌশলে তোষকের নিচে রাখে। পরে তারা গাঁজা সেবন করে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়। নাজমুল কিছুটা অচেতন হয়ে পড়লে সিফাত পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ছুরি দিয়ে তার মুখে ও গলায় গুরুতর জখম করে হত্যা করে। হত্যার পর তারা নাজমুলের দুটি স্যামসাং মোবাইল, একটি টেলিভিশন ও মানিব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যায়।
গ্রেফতারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
কেআর/এমকেআর