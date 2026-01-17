  2. জাতীয়

ফটিকছড়িতে মোটরসাইকেলে চাঁদের গাড়ির ধাক্কা, নিহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৩৩ পিএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
নিহত মোহাম্মদ শাকিল/ ছবি- সংগৃহীত

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে মোটরসাইকেলে চাঁদের গাড়ির (জিপ) ধাক্কায় মোহাম্মদ শাকিল (৪২) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আলাউদ্দিন তালুকদার (৩৯) নামের আরও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার খিরাম সড়কের লম্বাটিলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মোহাম্মদ শাকিল ফটিকছড়ি উপজেলার ২১ নম্বর খিরাম ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাতান বাপের বাড়ির আব্দুল কাদেরের ছেলে। আহত আলাউদ্দিন তালুকদারের বাড়ি চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায়।

স্থানীয় সূত্র জানায়, বেপরোয়া গতির একটি চাঁদের গাড়ি বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেলে থাকা শাকিল ও আলাউদ্দিন গুরুতর আহত হন।

পরে স্থানীয় লোকজন তাদের উদ্ধার করে ফটিকছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শাকিলকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত আলাউদ্দিনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা মোহাম্মদ রায়হান বলেন, সরু সড়কে চাঁদের গাড়ি অতিরিক্ত গতিতে চলাচল করে। অনেক চালক অদক্ষ হওয়ায় প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে।

