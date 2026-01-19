এমআইএসটিতে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশের প্রথম রেসপনসিবল এআই সামিট
বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো রেসপনসিবল এআই সামিট ২০২৬। রাজধানীর মিরপুর সেনানিবাসের মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (এমআইএসটি) কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এ সামিটকে দেশে দায়িত্বশীল ও নৈতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চর্চার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) এ সামিট অনুষ্ঠিত হয় বলে জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)।
আইএসপিআর জানায়, সামিটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ। প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এমআইএসটির কমান্ড্যান্ট মেজর জেনারেল মোহাম্মদ নাসিম পারভেজ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এমআইএসটির সিএসই বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ শাহজাহান মজিব।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে শারমীন এস মুরশিদ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিল্পখাতের টেকসই বিকাশ ও কার্যকর নীতিমালা প্রণয়নে দায়িত্বশীল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গুরুত্ব ও সম্ভাবনার ওপর আলোকপাত করেন।
এ সময় এমআইএসটির কমান্ড্যান্ট বলেন, শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে দায়িত্বশীল এআই প্রযুক্তি উন্নয়নে এমআইএসটি ভবিষ্যতেও সক্রিয় ভূমিকা রাখবে।
সামিটের মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন নর্থইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক ও হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির বার্কম্যান ক্লেইন সেন্টারের ফেলো ড. উপোল এহসান। হিউম্যান-সেন্টার্ড এক্সপ্লেনেবল এআই (এইচসিএক্সএআই) গবেষণায় আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত এই গবেষক ‘দেশে তৈরি, আমদানি নয়: বাংলাদেশে দায়িত্বশীল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’ শীর্ষক বক্তব্যে দেশের বাস্তবতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী দেশীয়ভাবে এআই সমাধান উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তার বক্তব্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে।
সামিটে দায়িত্বশীল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে একাডেমিয়া, শিল্পখাত ও নীতিনির্ধারণী দৃষ্টিভঙ্গিতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।
প্রথম প্যানেল আলোচনা ‘বাংলাদেশের জন্য এবং বাংলাদেশ দ্বারা রেসপনসিবল এআই গঠনে একাডেমিয়ার ভূমিকা’ শীর্ষক অধিবেশনটি সঞ্চালনা করেন ড. উপোল এহসান। এতে অংশ নেন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক ড. এস এম তাইয়াবুল হক, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. নোভা আহমেদ এবং এমআইএসটির সহযোগী অধ্যাপক ড. কাজী নূর-ই-আলম সিদ্দিকী। আলোচনায় উন্নয়নশীল দেশে দায়িত্বশীল এআই চর্চায় একাডেমিয়ার ভূমিকা ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরা হয়।
দ্বিতীয় প্যানেল ‘শিল্পখাত ও নীতিমালা প্রণয়নে দায়িত্বশীল এআই’ শীর্ষক অধিবেশনে সেশন চেয়ার ও কো-চেয়ার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শারমীন এস মুরশিদ এবং মেজর জেনারেল মোহাম্মদ নাসিম পারভেজ। প্যানেলটি যৌথভাবে সঞ্চালনা করেন ড. উপোল এহসান এবং বন্ডস্টাইন টেকনোলজিসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সহ-প্রতিষ্ঠাতা মীর শাহরুখ ইসলাম। আলোচনায় অংশ নেন ইউওয়াই সিস্টেমস লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফারহানা আনোয়ার রহমান, আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব আরাফাত মোহাম্মদ নোমান এবং গ্রাফিকপিপল ও সফটওয়্যারপিপলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইমতিয়াজ ইলাহী। বক্তারা শিল্পখাতে দক্ষতা, স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে দায়িত্বশীল এআই ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেন।
সামিটের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের জন্য পোস্টার উপস্থাপনা ও প্রজেক্ট প্রদর্শনী প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে এমআইএসটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি), ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজিসহ (আইইউটি) দেশের ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় প্রজেক্ট প্রেজেন্টেশন ও পোস্টার প্রদর্শনী—উভয় বিভাগে সেরা চারটি দলকে পুরস্কৃত করা হয়।
