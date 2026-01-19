হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল
হকার উচ্ছেদ, প্রশাসনিকভাবে হয়রানি ও চাঁদাবাজি বন্ধের দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ হকার্স ইউনিয়ন।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) দুপুর পৌনে ১২টার দিকে রাজধানীর গুলিস্তান থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেন শতাধিক হকার। মিছিলটি পল্টন হয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।
সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হকার্স ইউনিয়নের প্রধান উপদেষ্টা ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান উপদেষ্টা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম।
সমাবেশ সঞ্চালনা করেন হকার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হযরত আলী। সভাপতিত্ব করেন সাংগঠনিক সম্পাদক জসিম উদ্দীন।
সমাবেশে সংগঠনের সহ-সভাপতি আফসার উদ্দিন বলেন, রমনা থানার পুলিশ মাঝে মধ্যেই প্রত্যেক হকারের কাছে যায় হকারদের ধরে নেন। একদিন থানায় রেখে মোবাইল কোর্টে নিয়ে ৭ হাজার, ৮ হাজার টাকা জরিমানা করে। এটা কোনো নিয়ম হতে পারে না। এখানে কি চলছে?
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, আপনি দেখেন এই পল্টন থানার কোন অফিসার এই কাজ করছে। তাদের নাম আমি বলব না, আমাদের নেতারা বলবে। কিন্তু আমার কথা হলো, আমরা কি এই দেশের হকার না? এই হকাররা কি মানুষ না? আপনাদের বারবার বলছি, আপনারা চাঁদাবাজি করবেন না। নির্বাচিত সরকার আসুক তখন আপনাদের কী দরকার তখন আপনারা নেবেন। এখন মানুষকে জিম্মি করে টাকা নেন এটা আমরা মানতে পারি না।
এ সময় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হযরত আলীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা তাদের বক্তব্যে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে হকারদের অবদান তুলে ধরে অবিলম্বে তাদের হয়রানি বন্ধের দাবি জানান। সমাবেশ শেষে বিক্ষোভটি পুনরায় পল্টন মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে হকাররা তাদের দাবির পক্ষে বিভিন্ন স্লোগান দেন।
এমএইচএ/এমআরএম