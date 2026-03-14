রাজধানীতে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় কলেজ শিক্ষার্থী নিহত

রাজধানীতে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় কলেজ শিক্ষার্থী নিহত
রাজধানীর খিলগাঁও থানাধীন নাগদারপাড় এলাকায় কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় মো. শাহরুজ ইসলাম (১৯) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। নিহত শাহরুজ ইম্পেরিয়াল কলেজের এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন।
শুক্রবার (১৩ মার্চ) রাত সাড়ে ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনার পর রাত দেড়টার দিকে তার মরদেহ উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
খিলগাঁও থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম বলেন, আমরা খবর পেয়ে খিলগাঁও ৭৫ নং ওয়ার্ড এলাকায় তার মরদেহ উদ্ধার করি। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেলের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, আমরা আশপাশের লোকের মুখে জানতে পারি রাত সাড়ে ৯টার দিকে ডেমরা স্টাফ কোয়ার্টার থেকে বাসায় মোটরসাইকেল যোগে ফেরার পথে খিলগাঁও নাগদারপার এলাকায় কাভার্ডভ্যানের সঙ্গে ধাক্কা লাগে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তিনি।
এসআই জাহেদুল আরও জানান, নিহত শিক্ষার্থী বনশ্রীর ১০ নম্বর রোডের ব্লক- এল, ৩৩ নং বাসার সামসুল হকের সন্তান।
