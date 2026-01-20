  2. জাতীয়

ইভ্যালির রাসেল ও শামীমা ফের গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:২৬ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
মোহাম্মদ রাসেল ও শামীমা নাসরিন, ছবি: সংগৃহীত

ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ইভ্যালির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মোহাম্মদ রাসেল এবং চেয়ারম্যান ও তার স্ত্রী শামীমা নাসরিনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)।

মঙ্গলবার (২০জানুয়ারি) ধানমন্ডি থানার ওসি মো. সাইফুল ইসলাম ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, ইভ্যালির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মোহাম্মদ রাসেল ও শামীমা নাসরিনকে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) গ্রেফতার করেছে।

তিনি বলেন, তার বিরুদ্ধে আমাদের থানায় ওয়ারেন্ট আছে। শুধু আমাদের থানায় না বিভিন্ন থানায় রাসেলের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট আছে।

তালেবুর রহমান বলেন, ইভ্যালীর এমডি মোহাম্মদ রাসেল ও চেয়ারম্যান শামীমা নাসরিনকে ধানমন্ডি থেকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। তাদের দুজনের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত ৩৯১টি ওয়ারেন্টের তথ্য পাওয়া গেছে।

প্রতারণা ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে এর আগে ২০২১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বাসা থেকে রাসেল ও শামীমাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। শামীমা ২০২২ সালের এপ্রিলে এবং রাসেল ডিসেম্বরে জামিনে মুক্তি পান।

