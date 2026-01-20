  2. জাতীয়

অতি গুরুত্বপূর্ণ-ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র

সিসি ক্যামেরা স্থাপনে ৭২ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ 

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৩:০৩ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার/ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২১ হাজার ৯৪৬টি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের জন্য ৭১ কোটি ৯৮ লাখ ২৮ হাজার টাকা বিশেষ বরাদ্দ দিয়েছে সরকার।

এসব কেন্দ্রের প্রতিটিতে কমপক্ষে ছয়টি সিসি ক্যামেরা থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির (নিকার) ১১৯তম এবং অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

দুপুরে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এসব তথ্য জানান।

এমইউ/ইএ

