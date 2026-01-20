সরকারি চাকরিজীবীদের নতুন বেতন প্রতিবেদন জমা বুধবার
সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীদের নতুন বেতন-ভাতা সংক্রান্ত সুপারিশসহ প্রতিবেদন বুধবার (২১ জানুয়ারি) বিকেল ৫টায় জমা দেবে বেতন কমিশন। কমিশনের চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান সব সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার কাছে এ প্রতিবেদন হস্তান্তর করবেন। এসময় অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ উপস্থিত থাকবেন।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান অর্থ উপদেষ্টা। তবে প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে জমা দেওয়ার আগে এর বিস্তারিত বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি তিনি।
দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, বেতন কমিশন ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে নতুন বেতন কাঠামো আংশিকভাবে বাস্তবায়নের প্রস্তাব দিয়েছে। আর পুরো কাঠামো কার্যকরের সুপারিশ করা হয়েছে ২০২৬–২৭ অর্থবছরের প্রথম দিন, অর্থাৎ আগামী ১ জুলাই থেকে।
এক প্রশ্নের জবাবে অর্থ উপদেষ্টা জানান, বেতন কমিশনের চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান প্রতিবেদনটির বিভিন্ন দিক প্রধান উপদেষ্টা ও সংশ্লিষ্টদের সামনে উপস্থাপন করবেন।
দায়িত্বশীল সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে সরকারি চাকরিজীবীদের সর্বনিম্ন বেতন ৮ হাজার ২৫০ টাকা। নতুন কাঠামোয় এ বেতন দ্বিগুণেরও বেশি বাড়ানোর প্রস্তাব রয়েছে। অন্যদিকে বর্তমানে সর্বোচ্চ ধাপে বেতন ৭৮ হাজার টাকা হলেও তা বাড়িয়ে এক লাখ ২০ হাজার টাকার বেশি করার সুপারিশ করা হয়েছে। একই সঙ্গে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বেতনের অনুপাত ১:৮ রাখার প্রস্তাবও রয়েছে।
এদিকে ২০২৫–২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বেতন-ভাতা খাতে অতিরিক্ত ২২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। নতুন বেতন কাঠামো আংশিক বাস্তবায়নের প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই সরকার এ বরাদ্দ বাড়িয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।
বেতন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, নতুন বেতন কাঠামো পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে অতিরিক্ত ৭০ থেকে ৮০ হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। প্রস্তাবিত কাঠামোয় তুলনামূলকভাবে নিচের ধাপের কর্মকর্তা–কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বেশি বাড়ানোর সুপারিশ রয়েছে।
সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীদের নতুন বেতন কাঠামো নির্ধারণের লক্ষ্যে গত বছরের ২৭ জুলাই ২১ সদস্যের বেতন কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সাবেক অর্থসচিব ও পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান।
