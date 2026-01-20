আরও ৮ জেলায় চালু হচ্ছে ই-বেইলবন্ড ব্যবস্থা

আরও ৮ জেলায় চালু হচ্ছে ই-বেইলবন্ড ব্যবস্থা
নারায়ণগঞ্জের পর এবার আরও আট জেলায় প্রচলিত বেইলবন্ড (জামিননামা) দাখিল পদ্ধতির পরিবর্তে ডিজিটাল মাধ্যমে ই-বেইলবন্ড ব্যবস্থা (ই-বেইলবন্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) চালু হচ্ছে।
আগামীকাল বুধবার (২১ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৯টায় সচিবালয় থেকে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম জুমে একযোগে আট জেলায় ই-বেইলবন্ড কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) আইন মন্ত্রণালয়ের এক কর্মসূচিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিচারপ্রার্থী জনগণের ভোগান্তি কমাতে এবং বিচার ব্যবস্থার গতি বাড়াতে গত বছরের ১৫ অক্টোবর পরীক্ষামূলকভাবে ই-বেইলবন্ড কার্যক্রম উদ্বোধন করেছিলেন আইন উপদেষ্টা।
বুধবার মানিকগঞ্জ, বান্দরবান, মেহেরপুর, জয়পুরহাট, মৌলভীবাজার, পঞ্চগড়, ঝালকাঠি ও শেরপুর জেলায় ই-বেইলবন্ড কার্যক্রম শুরু হবে।
এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বেইলবন্ড দাখিল প্রক্রিয়া হবে সহজ, দ্রুত ও স্বচ্ছ। এতে বিচারপ্রার্থী, আইনজীবী, কারা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সবার সময় ও ব্যয় সাশ্রয় হবে বলে আশা করছেন আইন ও বিচার বিভাগের কর্মকর্তারা।
