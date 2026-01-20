যে কারণে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় পুনর্গঠনের প্রস্তাব অনুমোদিত হলো
প্রধান উপদেষ্টার প্রেসসচিব শফিকুল আলম বলেছেন, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ দুটিকে একত্রীকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পুনর্গঠন করার প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে সরকার।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসসংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির (নিকার) ১১৯তম এবং অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদকালে প্রথম সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়।
দুপুরে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে কী কারণে অনুমোদন দেওয়া হয় সে ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন প্রেস সচিব।
এসময় শফিকুল আলম জানান, স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভাজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সেবা সহযোগীকরণ। সেই লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার দায়িত্ব স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং চিকিৎসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহ মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, নার্সিং ইনস্টিটিউট এবং মাতৃশিশু স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি পরিচালনার দায়িত্ব স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের দুটি বিভাগ সৃষ্টির পর অভিজ্ঞতায় প্রতীয়মান এ দ্বিমুখী কাঠামো প্রত্যাশিত সুফল বয়ে আনতে পারেনি। স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই মানের যথেষ্ট অবনতি ঘটে।
তিনি জানান, মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের পুনরায় গতি ও সমন্বয় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে রুলস অফ বিজনেস ১৯৯৬ এর রুল ৩ এর সাবরুল ১’এর এবং রুল ১০ এর সাবরুল এর মোতাবেক স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ বিভাগ দুটিকে একত্রীকরণের জন্য প্রস্তাব প্রধান উপদেষ্টা অনুমোদন করেন।
