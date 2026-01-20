  2. জাতীয়

জঙ্গল সলিমপুরের ঘটনায় জড়িত সবাইকে গ্রেফতার করা হবে: প্রেস সচিব

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৫:৫৯ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রেস ব্রিফিংয়ে কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম/ ছবি- পিআইডি

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরে র‌্যাব সদস্যদের ওপর হামলায় জড়িতদের সবাইকে গ্রেফতার করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

তিনি বলেন, সব বাহিনীর অংশগ্রহণে সলিমপুরে জোরদার কম্বাইনড অপারেশন পরিচালিত হবে। যারা ইন্ধন জুগিয়েছে, যারা জড়িত তারা যত পাওয়ারফুল হোক না কেন, তাদের সবাইকে গ্রেফতার করা হবে।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রেস ব্রিফিংয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

এসময় চট্টগ্রামের জঙ্গল সলিমপুরে অভিযানে গিয়ে হামলায় র‌্যাব কর্মকর্তা নিহতের ঘটনাকে জঘন্য কাজ উল্লেখ করে প্রেস সচিব এর তীব্র নিন্দা জানান।

