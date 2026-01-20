আদালতে অসুস্থ ইভ্যালির রাসেল, নেওয়া হলো হাসপাতালে

আদালতে অসুস্থ ইভ্যালির রাসেল, নেওয়া হলো হাসপাতালে
ইভ্যালির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মোহাম্মদ রাসেল আদালতে হাজিরার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাকে ঢাকার ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটের দিকে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাসপাতালের জরুরি বিভাগ থেকে তাকে ইসিজি পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত প্রতিবেদন লেখা সময় তিনি চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে ছিলেন।
এদিন রাসেল ও তার স্ত্রী ইভ্যালির চেয়ারম্যান শামীমা নাসরিনকে ঢাকা যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ আদালত-৭ এবং বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-১৩–এ হাজির করা হয়। শুনানি শেষে সংশ্লিষ্ট আদালতের বিচারক মিনাজ উদ্দীন সাজা কার্যকরের জন্য দুজনকেই জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
আদালতের আদেশ অনুযায়ী শামীমাকে কারাগারে পাঠানো হলেও রাসেলকে গারদখানায় নেওয়া হয়। সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।
আজ ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) ধানমন্ডি এলাকা থেকে মোহাম্মদ রাসেল ও শামীমা নাসরিনকে গ্রেফতার করে। পরে পুলিশ পাহারায় তাদের আদালতে তোলা হয়।
প্রতারণা ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে ২০২১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে রাসেল ও শামীমাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পরে শামীমা নাসরিন ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে এবং রাসেল ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে জামিনে মুক্তি পান।
