সাতক্ষীরা জেলা এ ক্যাটাগরিতে উন্নীত
পরিবেশগত বৈশ্বিক ঐতিহ্য, পর্যটন এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনার বিবেচনায় সাতক্ষীরা জেলাকে বি ক্যাটাগরি থেকে এ ক্যাটাগরির জেলায় উন্নীত করার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির (নিকার) ১১৯তম এবং অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদকালে প্রথম সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়।
দুপুরে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, বৈঠকে গত স্বৈরাচারী সরকারের সময়ে সাতক্ষীরার মানুষের ওপর ভয়ানক নির্যাতন চালানো হয়েছিল নিয়ে আলোচনা হয়।
তিনি জানান, সাতক্ষীরাতে সুন্দরবন আছে। এখন সাতক্ষীরার সঙ্গে ভোমরা বন্দর খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বন্দর হিসেবে সংযুক্ত হয়েছে। ফলে সাতক্ষীরা দেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ জেলা হয়ে উঠেছে। সার্বিক বিবেচনায় সাতক্ষীরা এ ক্যাটাগরি ডিস্ট্রিক্ট হিসাবে অনুমোদিত হয়।
