স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা পরিচয়ে ডিসির সঙ্গে প্রতারণা, যুবক গ্রেফতার

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা পরিচয়ে ডিসির সঙ্গে প্রতারণা, যুবক গ্রেফতার
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পরিচয় ব্যবহার করে জেলা প্রশাসকের কাছে বিভ্রান্তিকর তথ্য ও অর্থ দাবি করার অভিযোগে এক পেশাদার প্রতারককে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। গ্রেফতার ব্যক্তির নাম মো. শামীম ওসমান (২৯)। তিনি রাজশাহীর বাঘা উপজেলার কিশোরপুর গ্রামের বাসিন্দা।
গত সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সাভার থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেফতার করা হয়। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেলে সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, শামীম ওসমান নিজেকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী পরিচয় দিয়ে রাজশাহী জেলা প্রশাসকের কাছে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বার্তা পাঠান। বার্তায় তিনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করে দাবি করেন যে, ‘রাজশাহীতে কোনো আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা যাবে না’ এবং ‘আওয়ামী লীগ ছাড়া নির্বাচন সম্ভব নয়’। একই সঙ্গে তিনি জেলা প্রশাসকের কাছে মাসিক ‘কালেকশন’ সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে চান এবং তার ব্যক্তিগত বিকাশ নম্বরে দ্রুত এক লাখ টাকা পাঠানোর নির্দেশ দেন।
বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় জেলা প্রশাসন তাৎক্ষণিকভাবে সিআইডিকে অবহিত করে। পরে তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শনাক্ত ও গ্রেফতার করা হয়।
প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, শামীম ওসমান একজন পেশাদার প্রতারক। এর আগেও তিনি বিভিন্ন সময় সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার পরিচয় ব্যবহার করে প্রতারণা করেছেন। এছাড়া রাজশাহীর বাঘা থানায় তার বিরুদ্ধে পূর্বে জারি করা গ্রেফতারি পরোয়ানাও ছিল। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাকে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন আরও জানান, এ ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি অন্য কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার পরিচয় ব্যবহার করে আরও প্রতারণা করেছে কি না—তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
টিটি/এমএমকে