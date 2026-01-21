  2. জাতীয়

অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ-নিয়ন্ত্রণে সমন্বয় কমিটি

প্রকাশিত: ১০:২৫ এএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার করতে উচ্চপর্যায়ের একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করেছে সরকার। তের সদস্যের এ কমিটির সভাপতি মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) এ কমিটি গঠন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়, সমন্বয় ও সংস্কার (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব। এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সদস্য এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, কমিটির প্রধান দায়িত্ব হবে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর জন্য সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেওয়া। একই সঙ্গে এ খাতে স্বাক্ষরিত ‘যৌথ ঘোষণা’র বাস্তবায়ন কার্যক্রমও পরিবীক্ষণ করবে কমিটি।

কমিটি প্রতি তিন মাসে অন্তত একবার সভা আয়োজন করবে। প্রয়োজনে যে কোনো বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে সভায় আমন্ত্রণ জানানো যাবে। কমিটির সাচিবিক সহায়তা দিবে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ। এছাড়া সার্বিক কার্যক্রম সমন্বয় করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিতও করবে কমিটি।

