নির্বাচনে বিজয়ীদের কাছে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির ২৫ দফা ইশতেহার

প্রকাশিত: ০৩:৩০ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
‘জনগণের শান্তি-স্বস্তি-নিরাপত্তা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের ইশতেহার’ শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে ২৫ দফা ইশতেহার তুলে ধরে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি/ছবি: সংগৃহীত

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যারা বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করবেন তাদের উদ্দেশ্যে ২৫ দফার একটি ইশতেহার প্রকাশ করেছে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১১টার দিকে জাতীয় প্রেসক্লাবের আকরাম খা হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ইশতেহার প্রকাশ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক সামিনা লুৎফা নিত্রা, অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ, সীমা দত্ত, সদস্য অধ্যাপক আনু মুহাম্মদসহ কমিটির নেতৃবৃন্দ। লিখিত ইশতেহার পাঠ করেন চলচ্চিত্র পরিচালক মাহতাবউদ্দিন আহমেদ, লেখক ও সাংবাদিক সুষ্মিতা পৃথা এবং আকরাম খান।

লিখিত বক্তব্যে বক্তারা বলেন, বিগত আওয়ামী লীগ আমলে চলেছিল নির্বাচনের নামে প্রহসন। এই প্রেক্ষাপটে গণঅভ্যুত্থানের পর আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের মানুষের জন্য অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। মানুষ তার ভোটাধিকার ফিরে পেতে এবং সেটার স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ করতে উদগ্রীব।

তারা বলেন, ভোট দিতে হলে মানুষের জানা প্রয়োজন যে, তারা কেন কাকে ভোট দেবেন। অর্থাৎ ব্যাপক আলোচনা দরকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ইশতেহার নিয়ে। ইশতেহারগুলোর প্রচার, সেগুলো নিয়ে বহুমাত্রায় তর্কবিতর্ক জনপরিসরে হওয়ার দরকার ছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার কোনো কার্যকর উদ্যোগ আমরা সরকার, মিডিয়া কিংবা রাজনৈতিক দলসমূহ কোনো তরফ থেকেই দেখতে পাচ্ছি না।

গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা এই পরিস্থিতির অবসান চাই। আমরা মনে করি ইশতেহার তৈরিতে জনগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ থাকতে হবে। আর এ কারণেই কোনো রাজনৈতিক দল না হওয়া সত্ত্বেও নিছক গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য নাগরিকদের একটি প্লাটফর্ম হিসেবে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির পক্ষ থেকে আমরা জনগণের শান্তি-স্বস্তি-নিরাপত্তা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের ইশতেহার তুলে ধরছি।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা ২৫টি ইশতেহার বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। পরে তারা সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

