  2. জাতীয়

গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি

আওয়ামী লীগ ও জামায়াতকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করতে হবে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪০ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিরোধিতা ও গণহত্যার দায় স্বীকার করে এবং চব্বিশের আন্দোলনে হত্যাকাণ্ডের দায় নিয়ে আওয়ামী লীগ ও জামায়াতকে নির্বাচিত সরকার গঠনের তিন মাসের মধ্যে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করার দাবি জানিয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ হলে আয়োজিত ‘জনগণের শান্তি-স্বস্তি-নিরাপত্তা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের ইশতেহার’ শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান কমিটির নেতারা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক সামিনা লুৎফা নিত্রা, অধ্যাপক হারুন অর রশিদ, সীমা দত্ত, সদস্য অধ্যাপক আনু মুহাম্মদসহ কমিটির নেতারা। লিখিত ইশতেহার পাঠ করেন চলচ্চিত্র পরিচালক মাহতাবউদ্দিন আহমেদ, লেখক ও সাংবাদিক সুষ্মিতা পৃথা এবং আকরাম খান।

২৫ দফা ইশতেহারের প্রথম দফার ১১ নম্বর পয়েন্টে বলা হয়, নির্বাচিত হওয়ার ৩ মাসের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ বিরোধী ভূমিকা, গণহত্যা এবং অন্যান্য অপরাধের সাথে জড়িত থাকার জন্য জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য দল এবং চব্বিশের হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করে আওয়ামী লীগকে জাতির কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দিতে হবে। তবে এ ক্ষমা চাওয়ার সঙ্গে তাদের দলের অপরাধী সদস্যদের বিচার হওয়ার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারবে না। বিচার আইন মোতাবেকই চলবে।

একইসাথে ১০ নম্বর পয়েন্টে রাজাকারদের তালিকা প্রস্তুতের দাবিও জানান তারা। তারা বলেন, সারাদেশে এলাকা ও গ্রামভিত্তিক জরীপ চালিয়ে সরকারকে ৭১ সালের চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধী/মানবতাবিরোধী অপরাধ করা রাজাকারদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে এটা নিয়ে আর কারো পক্ষে কোনো ধরনের জলঘোলা করার সুযোগ না থাকে।

