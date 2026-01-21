  2. জাতীয়

খাদ্য অধিদপ্তরের ডিজি আবুল হাছানাতকে বিএমইটিতে বদলি  

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:২৮ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
খাদ্য অধিদপ্তরের ডিজি আবুল হাছানাতকে বিএমইটিতে বদলি  
আবুল হাছানাত হুমায়ূন কবীর/ ফাইল ছবি

খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) মো. আবুল হাছানাত হুমায়ূন কবীরকে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) মহাপরিচালক হিসেবে বদলি করা হয়েছে। 

বুধবার (২১ জানুয়ারি) এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।   

আবুল হাছানাতকে বিএমইটির মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে তার চাকরি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে। 

আরও পড়ুন
৩১ আসনে তুমুল লড়াই, কম প্রার্থী পিরোজপুর-১ বেশি ঢাকা-১২ 
মধ্যরাত থেকে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু: ইসি সচিব 

অতিরিক্ত সচিব আবুল হাছানাত হুমায়ূন কবিরকে গত বছরের ২৫ ফেব্রুয়ারি খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নিয়োগ দেওয়া হয়। তার আগে তিনি সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের পরিবহন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।  

আরএমএম/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।