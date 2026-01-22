সাগরে ভাসছিলেন ৪ জেলে, ৯৯৯ নম্বরে ফোনকলে উদ্ধার
ইঞ্জিনচালিত ছোট এক নৌকাযোগে চার জেলে সেন্টমার্টিন থেকে রওনা দেন মাছ ধরার উদ্দেশ্যে। ছেড়াদ্বীপ পার হয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর তাদের নৌকার ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। বিকল নৌকায় ১২ ঘণ্টা ভেসে থাকার পর যোগাযোগ করেন জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে। ফোন পেয়ে সেন্টমার্টিন কোস্ট গার্ডের উদ্ধারকারী দল গভীর সমুদ্র থেকে ভাসমান অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) এ তথ্য নিশ্চিত করেন জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ এর গণমাধ্যম ও জনসংযোগ কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক আনোয়ার সাত্তার।
তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় বঙ্গোপসাগর থেকে ইদ্রিস নামে এক জেলে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে জানান- তারা চারজন জেলে ২১ জানুয়ারি ছোট একটি ইঞ্জিনচালিত নৌকাযোগে সেন্টমার্টিন থেকে রওনা দেন মাছ ধরার উদ্দেশ্যে। ছেড়াদ্বীপ পার হয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর তাদের নৌকার ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। বিকল নৌকায় সাগরে ভাসছিলেন গত ১২ ঘণ্টা।
আরও পড়ুন
সেন্টমার্টিনে পর্যটকবাহী জাহাজ কর্ণফুলী আটকা, ৪ ঘণ্টা পর রওনা
১১ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ছুটি ঘোষণার প্রস্তাব অনুমোদন
এরমধ্যে কয়েকটি ট্রলারের দেখা পেয়ে সাহায্যের জন্য চিৎকার করলেও কেউ এগিয়ে আসেনি। স্রোতে আর ঢেউয়ে ভেসে-ভেসে তারা এখন কোথায় আছেন ঠিক জানেন না। ঘন কুয়াশায় ভালোভাবে কিছু দেখাও যাচ্ছে না, তবে অনুমান করছেন ছেড়াদ্বীপ বা সেন্টমার্টিনের আশপাশে কোথাও আছেন। ৯৯৯ থেকে বিষয়টি তাৎক্ষণিক কোস্ট গার্ড কন্ট্রোল রুম এবং সেন্টমার্টিন কোস্ট গার্ডকে জানানো হয়।
পরে সেন্টমার্টিন কোস্ট গার্ডের একটি উদ্ধারকারী দল সকাল ১০শটার দিকে ছেড়াদ্বীপ থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে গভীর সমুদ্রের বাদরপাথর এলাকা থেকে ভাসমান অবস্থায় ৪ জেলেকে উদ্ধার করে। তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে সেন্টমার্টিন পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।
কেআর/কেএসআর