অপারেশন ডেভিল হান্টে ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৫৭

অপারেশন ডেভিল হান্টে ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৫৭
রাজধানীতে অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ এর আওতায় গত ২৪ ঘণ্টায় অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ৫৭ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ। এর মধ্যে পল্টন মডেল থানা ২৬ জন, যাত্রাবাড়ী থানা ছয়জন, বনানী থানা পাঁচজন, বংশাল থানা তিনজন, কলাবাগান থানা একজন, রূপনগর থানা সাতজন ও মুগদা থানা-পুলিশ নয়জনকে গ্রেফতার করেছে।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
পল্টন মডেল থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, বুধবার (২১ জানুয়ারি) পল্টন থানা পুলিশ অত্র থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অপারেশন ডেভিল হান্ট এর অংশ হিসেবে দিনব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে ২৬ জনকে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন—মোছা. রুবি আক্তার (৩৭), পারভীন (৪৩), ইসরাত জাহান (২৮), করুনা (২৮), মো. মুসা মিয়া (২৮), রাইসুল ইসলাম রাসেল (৩৫), মো. শরিফুল কাদির মামুন (৪৮), মাহফুজা খাতুন (৩৬), মো. রতন (২৫), আল আমিন (২৮), সুমন কাজি (৩৬), মো. রাজিব ওরফে হৃদয় ওরফে মানিক ওরফে আশিক (২৮), মো. রফিকুল (২৬), মো. হাবিবুল্লাহ (৩৭), মো. রাব্বী (২৬), মো. আলী (৪৪), মো. সুজন (৩২), মো. সিপন (২১), মনির (৩৫), নাজমুল হোসেন (৩০), জাফর হাওলাদার (২৫), মো. জালাল বেপারী (৫২), মহসিন মিয়া (১৮), মো. মামুন (৪৮), মো. সফিউল্লাহ ওরফে মফিজ (৪৫) ও জোবায়ের রহমান (২৫)।
অন্যদিকে যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ অত্র থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় দিনব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে ছয়জনকে গ্রেফতার করে। তারা হলেন—মো. রাসেল (২৯), পূর্ণ সরকার (২৭), সাদ্দাম হোসেন মোল্লা (৩৪), মো. ইব্রাহিম সরকার (৫২), মো. অন্তমীর (২১) ও মো. ফয়েজ উল্লাহ (৩১)।
এছাড়া বনানী থানা পুলিশ অত্র থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অপারেশন ডেভিল হান্টের অংশ হিসেবে দিনব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে পাঁচজনকে গ্রেফতার করে। তারা হলেন—মো. হাসান মিয়া (২৮), মো. সানোয়ার (৪০), মো. জাহাঙ্গীর আলম (৪৭), আব্দুস সামাদ (২৮) ও মোহাম্মদ কামরুজ্জামান (৪০)।
অন্যদিকে বংশাল থানা পুলিশ অত্র থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তিনজনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন—জাহাঙ্গীর হোসেন (৫৪), মাহমুদ হোসেন (৫১) ও মো. পলাশ হাওলাদার (২৪)।
কলাবাগান থানা পুলিশ অত্র থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অভিযান চালিয়ে মো. আফরুদ্দীন ভূঁইয়া (২৪) নামের এত তরুণকে গ্রেফতার করে।
রূপনগর থানা পুলিশ অত্র থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে সাতজনকে গ্রেফতার করে। তারা হলেন—মো. রাসেল মাতুব্বর (২১), মো. মানিক শেখ (৩৫), মো. ফরিদ (৩১), মো. জজ মিয়া (৩৭), মো. সোহেল কালু (২৭), মো. শামীম মিয়া (২৫) ও মো. এনায়েত ফকির (৩৬)।
মুগদা থানা পুলিশ দিনব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে নয়জনকে গ্রেফতার করে। তারা হলেন—গুলজার (৩২), আল-আমীন (২৭), মো. হৃদয় মিয়া (২২), মো. হৃদয় মিয়া (২০), মো. শফিকুল ইসলাম (৪০), মো. আলমগীর (৩৫), মো. আলমগীর হক ওরফে সুজন (৩০), মো. জামাল হোসেন (৩৫) ও মো. আক্কাস আলী (৪৬)।
গ্রেফতার ব্যক্তিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান ডিএমপি কর্মকর্তা মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।
কেআর/এমএমকে