ঢামেকে ইন্টার্ন চিকিৎসকদের ওপর হামলা, তিনজনের কারাদণ্ড
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ইন্টার্ন চিকিৎসকদের ওপর হামলার অভিযোগে তিনজনকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট।
দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন মো. শাকিব হোসেন (২৪), মো. শাহরিয়া নাজিম রবিন (২১) ও ইমতিয়াজ আহাম্মেদ (২৫)।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
শাহবাগ থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাতে আশঙ্কাজনক অবস্থায় লাকি বেগম নামের এক নারীকে তার স্বজনরা ঢামেক হাসপাতালে ভর্তি করান। চিকিৎসা চলাকালে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। কিন্তু লাকির ছেলে রাকিব দাবি করেন, ভুল চিকিৎসায় তার মায়ের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাকিবের বন্ধু শাকিব ফোন করে আরও কিছু বন্ধুকে হাসপাতালে আসতে বলেন।
কিছুক্ষণ পর শাকিবসহ অজ্ঞাতপরিচয় ২০-৩০ জন লোক এসে কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করতে শুরু করেন। একপর্যায়ে তারা দুজন ইন্টার্ন চিকিৎসককে মারধর করেন। এসময় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং তিনজনকে আটক করে হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়িতে হস্তান্তর করে। এছাড়া বাকি হামলাকারীরা পালিয়ে যান।
আটক তিনজনকে পরে ডিএমপির স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করা হলে তাদের অপরাধ আমলে নিয়ে প্রত্যেককে দুই মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পরে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়।
কেআর/একিউএফ