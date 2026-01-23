চাঁদাবাজির ব্যাপারে আমরা ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি গ্রহণ করেছি: ইশরাক
চাঁদাবাজির ব্যাপারে বিএনপি জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা-৬ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ইশরাক হোসেন।
তিনি বলেন, যেসব ব্যক্তি অবৈধভাবে বিভিন্ন জায়গায়, ফুটপাতে বা রাস্তায় স্থাপনা নির্মাণ করছে এবং সেখান থেকে চাঁদা তুলছে, তাদের ব্যাপারে আমরা 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করেছি।
ইশরাক বলেন, কোনো অবৈধ স্থাপনা ও অবৈধ কর্মকাণ্ড আমাদের দল অনুমোদন করে না। আমরা সেগুলোর বিরুদ্ধে জোরালো অবস্থান নিয়েছি এবং ইনশাআল্লাহ এ ব্যাপারে আমরা জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করবো।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর বংশালের সুরিটোলা স্কুলের সামনে গণসংযোগের সময় তিনি এসব কথা বলেন।
ইশরাক হোসেন বলেন, আমাদের স্থানীয়ভাবে যে সমস্যাগুলো রয়েছে যেমন আমাদের গ্যাস সংকট এখন মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। রাস্তাঘাট ভেঙে ধ্বংস হয়ে গেছে। বিভিন্ন জায়গায় খোলা ড্রেনেজ দেখতে পেয়েছি যেখানে নর্দমার মতো পানি জমে রয়েছে। এর পাশাপাশি আমাদের এখানে জলাবদ্ধতা, দূষণ এবং যানজটসহ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত আমাদের এই পুরান ঢাকার অঞ্চলটি। সেই সমস্যাগুলো যেমন আমরা সমাধান করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।
তিনি আরও বলেন, পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদে আমরা যে সংস্কারগুলো করতে চাই—আমরা স্থায়ীভাবে একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশের গণতন্ত্রটা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। এই কথাগুলো আমরা বলেছি এবং বিগত দিনে যেসব গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে, যেসব গুম-খুন হয়েছে; সেগুলোর আমরা সঠিক বিচার করবো সেই প্রতিশ্রুতি আমরা দিচ্ছি। আর আমরা সকলের কাছে ‘হ্যাঁ’ ভোটের জন্য প্রচারণা চালাচ্ছি।
