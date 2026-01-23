  2. জাতীয়

যাত্রাবাড়ীতে বিদ্যুতায়িত হয়ে ইলেকট্রিশিয়ানের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩৮ পিএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগ/ফাইল ছবি

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে বিদ্যুতায়িত হয়ে এক ইলেকট্রিশিয়ানের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) রাতে কাজলার নয়ানগর এলাকার একটি বাসায় বৈদ্যুতিক তারের কাজ করার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মারা যাওয়া ইলেকট্রিশিয়ানের নাম মো. খাইরুল হাওলাদার (৫০)। তিনি বরগুনার বামনা উপজেলার সোনাখালী গ্রামের আব্দুল কাদের হাওলাদারের ছেলে। তিনি কাজলায় ভাড়া বাসায় পরিবার নিয়ে থাকতেন।

খাইরুলের ভাতিজা মো. রুবেল জানান, তার চাচা কাজ করার সময় হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টে অচেতন হয়ে পড়েন। পরে খবর পেয়ে তারা তাকে উদ্ধার করে রাত সাড়ে ৭টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।

