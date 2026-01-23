  2. জাতীয়

চাকরিচ্যুত ব্যাংক কর্মকর্তার মৃত্যু ঘিরে রহস্য

প্রকাশিত: ০৪:২২ পিএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
আবদুল আজিজ/ছবি: সংগৃহীত

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ থেকে চাকরিচ্যুত এক কর্মকর্তার মৃত্যু ঘিরে রহস্য তৈরি হয়েছে। পুলিশ বলছে, ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে তার মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। তবে স্বজনদের দাবি, দুর্বৃত্তরা তাকে কুপিয়ে ট্রেন থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করেছে।

নিহত ব্যক্তির নাম আবদুল আজিজ (৪৫)। তিনি চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার ওয়াহিদুরপাড়া গ্রামের আবদুল আলমের ছেলে। শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে কুমিল্লার লালমাই রেলওয়ে স্টেশন এলাকা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকালে ঢাকা থেকে ট্রেনে করে পটিয়ার পথে রওনা দেন আজিজ। ট্রেনটি কুমিল্লার লালমাই রেলস্টেশন এলাকায় পৌঁছালে তাকে কুপিয়ে ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ পরিবারের।

আজিজের চাচাতো ভাই মো. রাজু বলেন, ‘আমরা নিশ্চিত, এটি দুর্ঘটনা নয়। দুর্বৃত্তরা পরিকল্পিতভাবে তাকে কুপিয়ে ট্রেন থেকে ফেলে দিয়েছে।’

তবে কুমিল্লার লাকসাম থানার সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) আবদুল ওয়ারেশ জানান, আজিজ ট্রেন থেকে পড়ে যান। এতে তার শরীর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে যান। তবে কীভাবে পড়ে গেছেন, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

এএসআই ওয়ারেশ বলেন, মরদেহের সুরতহাল প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বিষয়টি তদন্তাধীন।

গত বছর ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ থেকে সাড়ে পাঁচ হাজারের বেশি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চাকরিচ্যুত করা হয়। তাদের মধ্যে আজিজও ছিলেন। তাকে ২৮ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়। তখন তিনি সিলেট জোনে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

