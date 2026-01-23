রাজধানীতে বালতির পানিতে পড়ে শিশুর মৃত্যু
রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরের চাঁন মসজিদ এলাকায় বালতির পানিতে পড়ে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৮টার দিকে শিশুটিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
মারা যাওয়া শিশুটির নাম ফারজানা (১)। সে লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলার গেন্দুকুড়ি গ্রামের ওমর ফারুকের একমাত্র মেয়ে। ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালক ফারুক বর্তমানে চাঁন মসজিদ এলাকায় পরিবার নিয়ে ভাড়া বাসায় থাকেন।
ফারুক জানান, ঘটনার সময় তিনি স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলেন আর মেয়ে তাদের সামনে খেলছিল। হঠাৎ দেখেন শিশুটি সেখানে নেই। পরে খোঁজাখুঁজি করে দেখতে পান, বাথরুমে বালতির পানির মধ্যে সে ডুবে আছে। তখনই তাকে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
