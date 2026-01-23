  2. জাতীয়

মেয়র শাহাদাত

তারেক রহমানকে বরণ করতে উন্মুখ হয়ে আছে চট্টগ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫১ পিএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
কর্মীসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন/ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে কতটুকু স্থান করে নিয়েছেন তা তিনি ২৫ ডিসেম্বর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন প্রমাণ করে দিয়েছেন। আগামী ২৫ জানুয়ারি চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক পলোগ্রাউন্ড ময়দানে তারেক রহমানের মহাসমাবেশ শুধুমাত্র বিএনপির মহাসমাবেশ হবে না, এটি বৃহত্তর চট্টগ্রামবাসীর সমাবেশে পরিণত হবে। তাকে বরণ করে নিতে চট্টগ্রামবাসী উন্মুখ হয়ে আছে।

আগামী রোববার (২৫ জানুয়ারি) চট্টগ্রামের পলোগ্রাউন্ডে বিএনপির মহাসমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) ১৭ নম্বর পশ্চিম বাকলিয়া ওয়ার্ড বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের কর্মীসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র শাহাদাত এসব কথা বলেন।

চসিক মেয়র বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এই চট্টগ্রাম থেকে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করেছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই চট্টগ্রাম থেকেই ‘আপোষহীন নেত্রী’ হিসেবে উপাধি পেয়েছিলেন। ২০১২ সালে এই চট্টগ্রামের পলোগ্রাউন্ডে তিনি ঐতিহাসিক মহাসমাবেশ করেছিলেন। তাই চট্টগ্রামের সর্বস্তরের মানুষ জিয়া পরিবারের সুযোগ্য উত্তরসূরি তারেক রহমানকে বরণ করতে, অভিনন্দন জানাতে উন্মুখ হয়ে বসে আছে। ২৫ তারিখের মহাসমাবেশ আমরা জনসমুদ্রে রূপান্তরিত করবো ইনশাআল্লাহ।

প্রধান বক্তার বক্তব্যে চট্টগ্রাম-৯ আসনে বিএনপির প্রার্থী মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান বলেন, দীর্ঘ সময় পর বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের এই সফর নেতাকর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি করেছে। তার আগমনকে ঘিরে নেতাকর্মীদের পাশাপাশি সর্বসাধারণ বেশ উচ্ছ্বসিত। প্রিয় নেতার আগমন আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। তিনি আসবেন, আমাদের দিকনির্দেশনা দেবেন। আমাদের বিশ্বাস, তারেক রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ সঠিক পথে এগিয়ে যাবে।

১৭ নম্বর পশ্চিম বাকলিয়া ওয়ার্ড বিএনপির আহ্বায়ক মো. ইমরান উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব মহিউদ্দিন মিজানের সঞ্চালনায় কর্মীসভায় আরও বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ইয়াছিন চৌধুরী লিটন, সদস্য আনোয়ার হোসেন লিপু, মো. মহসিন, মহানগর বিএনপি নেতা আবু তৈয়ব, ইব্রাহিম বাচ্চু, ফরিদুল হক লিটন, মো. শাহাজাহান, আমিন মাহমুদ, অধ্যাপক খোরশেদ আলম, হাজী মহিউদ্দিন, মো. আজগর, মো. আলমগীর, এম এ হামিদ, নকীব উদ্দিন ভূঁইয়া, এমদাদুল হক বাদশা, মো. সেকান্দর, আরিফুল হক ডিউক, আব্দুর রহিম, মো. আবু, ইসমাঈল বাবুল, খালেদ সাইফুল্লাহ, নাছিম উদ্দিন চৌধুরী নাছিম, মো. সেলিম, মো. সোহেল প্রমুখ।

