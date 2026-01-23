  2. জাতীয়

যাত্রীবাহী বাসে অভিযানে অস্ত্র ব্যবসায়ী গ্রেফতার, দুই পিস্তল জব্দ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫৭ পিএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লালবাগ গোয়েন্দা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. মোস্তাক সরকার
