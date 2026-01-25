  2. জাতীয়

গণভোট নিয়ে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে: আলী রীয়াজ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪৩ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশে জাতীয় ইমাম সম্মেলনে কথা বলছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আলী রীয়াজ

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেছেন, গণভোট নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। বিষয় একটাই- এটা নিয়ে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। জুলাই সনদে বিসমিল্লাহ তুলে দেওয়া হয়নি।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশে জাতীয় ইমাম সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

আলী রীয়াজ আরও বলেন, জুলাই সনদে কোথায় বিসমিল্লাহ তুলে দেওয়া হয়েছে এটা কেউ দেখাতে পারবে না। জুলাই সনদে বিসমিল্লাহ তুলে দেওয়া হয়নি। জুলাই সনদ শহীদদের রক্তে লেখা। এটা প্রতিটা রক্তবিন্দু দিয়ে তৈরি হয়েছে। আমাদের রাষ্ট্র বদলের দলিলে হ্যাঁ বলা নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। আমরা সেই দায়িত্ব পালন করতে চাই। সবাইকে বোঝান, জুলাই সনদে হ্যাঁ বলুন। সবাই মিলে অঙ্গীকারবব্ধ হবো গণভোটে হ্যাঁ জয়যুক্ত করবো।

ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেন, হ্যাঁ ভোট জয়যুক্ত করে দেশের চেহারা বদলে দেবো। আগামী ১২ তারিখে সবাই হ্যাঁ ভোট দেবো। ভোট যাকে ইচ্ছে দেবেন। কিন্তু গণভোটে হ্যাঁ দেবেন। হ্যাঁ ভোটে অনেক কথা আছে। মিথ্যা প্রচারণা চলছে গণভোটে বিসমিল্লাহ নাই, রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম নাই এসব নিয়ে। সব মিথ্যা প্রচার, জুলাই সনদে সব আছে।

