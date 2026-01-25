আবারও বাবা হচ্ছেন শাকিব খান? প্রশ্নে যা বললেন অপু বিশ্বাস
ঢালিউডে ফের আলোচনায় পারিবারিক গুঞ্জন। চিত্রনায়িকা শবনম বুবলী আবারও মা হতে চলেছেন-এমন খবর ঘিরে শোবিজ অঙ্গনে শুরু হয়েছে নানা আলোচনা। আর সেই গুঞ্জনের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে একটাই প্রশ্ন-তাহলে কি আবারও বাবা হচ্ছেন ঢালিউড মেগাস্টার শাকিব খান?
এই প্রশ্নের উত্তর জানতে ভক্তদের কৌতূহল গিয়ে ঠেকেছে শাকিব খানের সাবেক স্ত্রী ও চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাসের কাছে। সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেন অপু বিশ্বাস। অনুষ্ঠান শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হলে সাংবাদিকরা সরাসরি তাকে বুবলীকে ঘিরে চলা গুঞ্জন এবং শাকিব খান বাবা হতে চলেছেন-এমন প্রশ্ন করেন। প্রশ্ন শুনে কিছুটা বিস্ময় প্রকাশ করে অপু বিশ্বাস বলেন, ‘আচ্ছা, তাই নাকি! আমি তো জানিই না। কী হচ্ছে? আপনারাই তো সব জায়গায় যেতে পারেন, আপনারাই আমাকে একটু বলুন!’
সোশ্যাল মিডিয়ার প্রসঙ্গ টেনে তিনি আরও বলেন, ‘কাজের ব্যস্ততার কারণে এখন আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব একটা অ্যাকটিভ না। সেখানে কী ধরনের গুঞ্জন চলছে, সত্যি বলতে আমার জানা নেই।’
ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে মন্তব্য করা প্রসঙ্গে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন অপু বিশ্বাস। তিনি বলেন, ‘একজন সেলিব্রেটির কাজের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও মানুষের আগ্রহ থাকে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু ভাগ্য বলেন বা কারমা-আমি কখনো কারও ব্যক্তিগত বিষয়ে কথা বলতে বা কাউকে উদ্দেশ করে কিছু বলতে পছন্দ করি না।’
শেষে শাকিব খান প্রসঙ্গে নিজের কৃতজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেন এই অভিনেত্রী। অপু বিশ্বাস বলেন, ‘আমি অপু বিশ্বাস। আমার ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বেশি সাপোর্ট যিনি দিয়েছেন, তিনি কিং খান (শাকিব)। সঙ্গে ছিলেন আমার পরিচালক, প্রযোজক ও সহশিল্পীরা। এসব বিষয় ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে কথা বলার প্রয়োজন আমি অনুভব করি না। এখন আমি পুরোপুরি আমার কাজ নিয়েই ব্যস্ত।’
উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে সিনেমায় কাজ করতে গিয়ে গোপনে বিয়ে করেন অপু বিশ্বাস ও শাকিব খান। দীর্ঘ আট বছর পর, ২০১৬ সালে তাদের ঘরে জন্ম নেয় একমাত্র সন্তান আব্রাম খান জয়। ২০১৭ সালে বিয়ে ও সন্তান নিয়ে প্রকাশ্যে আসেন অপু বিশ্বাস। তবে এক বছর পরই, ২০১৮ সালে বিচ্ছেদের পথে হাঁটে এই তারকা জুটি।
এমআই/এমএমএফ