যাত্রাবাড়ীতে ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেলো পথশিশুর

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২১ এএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার দনিয়া কলেজ এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় দ্রুতগামী ট্রাকের ধাক্কায় মো. জাহিদ (১১) নামের এক পথশিশু নিহত হয়েছে। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) দিনগত রাত ১২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পরে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

জাহিদকে হাসপাতালে নিয়ে তার বন্ধু পথশিশু মো. রাব্বি জানায়, যাত্রাবাড়ীর দয়া কলেজ এলাকার হাসপাতালের সামনে রাস্তা পারাপার সময় দ্রুতগামী একটি ট্রাক ধাক্কা দেয়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ মর্গে রাখা আছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানা জানানো হয়েছে।

