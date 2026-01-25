  2. রাজনীতি

২০টি অঙ্গীকার করেছি, যা প্রতিশ্রুতি নয় আমার দায়বদ্ধতা: রবিন 

প্রকাশিত: ০৬:২৩ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকা-৪ আসনের বিএনপি প্রার্থী তানভীর আহমেদ রবিনের গণসংযোগ

ঢাকা-৪ আসনের বিএনপি প্রার্থী তানভীর আহমেদ রবিন বলেছেন, ৫ আগস্টের পর থেকে এলাকার মানুষের দ্বারপ্রান্তে গিয়েছি। উঠান বৈঠক, আলোচনা সভার মাধ্যমে মানুষের সমস্যাগুলো লিপিবদ্ধ করে ২০টি অঙ্গীকার ঘোষণা করেছি, যা সাধারণ নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি নয়, বরং এলাকার মানুষের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা। কারণ আমি এ এলাকার সন্তান, এলাকার মানুষের সঙ্গে আমার নাড়ির সম্পর্ক রয়েছে।

তিনি বলেন, সালাউদ্দিন আহমেদ অতীতে একাধিকবার এই এলাকা থেকে সংসদ সদস্য ছিলেন এবং এলাকার উন্নয়নের সূচনা করেছিলেন। আমাকেও ২৪ ঘণ্টাই এই এলাকার মানুষের মধ্যেই থাকতে হবে, তাই মানুষের কাছে আমি দায়বদ্ধ।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাজধানীর কদমতলী থানার ৫২নং ওয়ার্ডে নির্বাচনি গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচিতে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি এসব কথা বলেন।

রবিন বলেন, দীর্ঘদিন অবহেলায় থাকা এলাকাকে নাগরিক সুবিধার আওতায় আনাই তার প্রধান অঙ্গীকার। তিনি বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর গত ২২ জানুয়ারি থেকে তিনি এলাকায় গণসংযোগ শুরু করেছেন এবং মানুষের কাছ থেকে সরাসরি সমস্যার কথা শুনেছেন।

তিনি দাবি করেন, ঢাকার ১৫টি আসনের মধ্যে ঢাকা-৪ সবচেয়ে অবহেলিত। এলাকাটিতে খেলার মাঠ, সরকারি হাসপাতাল, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পাঠাগার ও বিনোদন সুবিধার চরম ঘাটতি রয়েছে। জলাবদ্ধতা, মাদক ও সন্ত্রাস, গ্যাস সংকট এবং সুপেয় পানির অভাব এখানকার প্রধান সমস্যা।
 
ঢাকা-৪ আসনের বিএনপি প্রার্থী আরও বলেন, বুড়িগঙ্গা নদী দূষণমুক্ত করতে শিল্প-কারখানায় বাধ্যতামূলক ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন, নির্মাণসামগ্রী পরিবহনে কাভার্ডভ্যান ব্যবহার এবং ব্যাপক সবুজায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। ছাদবাগান জনপ্রিয় করতে বিনামূল্যে চারা বিতরণের উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানান তিনি।

এলাকায় পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাবে কিশোররা মাদক ও অপরাধে জড়াচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এলাকায় প্রশিক্ষণ ও বিনোদনের ব্যবস্থা গড়ে তুললে তরুণ প্রজন্মকে সঠিক পথে আনা সম্ভব।

ঢাকা-৪ আসন (শ্যামপুর- কদমতলী) এর ৫২ নং ওয়ার্ডের শতশত নেতাকমীদের উপস্থিতিতে সকাল ১০টায় জালালাবাদ আয়রন মার্কেটের সামনে থেকে নির্বাচনি গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি শুরু হয়। এরপর তারা মরাদপুর লালমিয়া সর্দার রোড, হাইস্কুল মাদরাসা রোড, রজ্জবআলী সরদার রোড, পাটেরবাগ এলাকা গণসংযোগ করেন। পরে আবার তারা মাদরাসা রোডের মাথায় এসে কর্মসূচি শেষ করেন।

এসময় রাস্তায় ও ছাদের ওপর থেকে ছোট ছোট শিশুরা তানভীর আহমেদ রবিনকে ফুল ছিটিয়ে বরণ করে। এলাকার মুরব্বিরা তার সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

কর্মসূচিতে ৫২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি রবিউল ইসলাম দিপু, সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান, সংরক্ষিত আসনের সাবেক কাউন্সিলর খালেদা আলম, কদমতলী থানা যুগ্ম আহ্বায়ক বাদল রানাসহ দলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

