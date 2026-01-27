হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় বাড়লো
চলতি বছরের হজযাত্রীদের সরকারি হাসপাতাল থেকে হজের নির্ধারিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার সময় আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। সোমবার (২৬ জানুয়ারি) ধর্ম মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় বাড়ানোর এই তথ্য জানানো হয়।
যে কোনো তথ্যের জন্য হজের কল সেন্টার ১৬১৩৬ নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
হজযাত্রীদের টিকা নেওয়ার আগে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নির্ধারিত ১১ ধরনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ২৫ জানুয়ারির মধ্যে সম্পন্ন করার নির্দেশনা দিয়েছিল ধর্ম মন্ত্রণালয়। এসব পরীক্ষার ভিত্তিতে তাদের টিকা নিতে হবে।
হজযাত্রীদের Urine R/M/E, Random Blood Sugar (RBS), X-Ray Chest P/A view (রিপোর্টসহ), ECG (রিপোর্টসহ), Serum Creatinine, Complete Blood Count (CBC with ESR) ও Blood Grouping and Rh Typing পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে টিকা নিতে হবে।
এছাড়াও দুরারোগ্য ব্যাধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) নির্ণয়ের জন্য আরো কিছু পরীক্ষা সম্পন্নের কথা বলা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে-
# সন্দেহজনক হৃৎপিণ্ডের অকৃতকার্যতার পরীক্ষা- Echocrdiography।
# কিডনি জটিলতার ক্ষেত্রে- S. Creatinine, USG of KUB।
# সন্দেহজনক লিভার সিরোসিস রোগের ক্ষেত্রে- USG Whole abdomen, Endoscopy of upper GIT.
# দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের রোগ শনাক্তকরণে-Sputum for AFB, CTScan of chest, Serum bilirubin, SGPT, Albumin Globubin ratio।
হজযাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট ও ই-হেলথ প্রোফাইল কপি টিকা কেন্দ্রে মেডিকেল টিমের কাছে দাখিল করে টিকা গ্রহণ করে স্বাস্থ্য সনদ নিতে হবে।
চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ২৬ মে সৌদি আরবে পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। এবার বাংলাদেশ থেকে প্রাথমিক নিবন্ধিত সাড়ে ৭৮ হাজার মানুষ হজ পালন করতে পারবেন।
