চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিএনপির ২২ কর্মীর জামায়াতে যোগদান

চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিএনপির ২২ কর্মীর জামায়াতে যোগদান
চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জের মোবারকপুর ইউনিয়নে বিএনপির ২২ কর্মী জামায়াতে যোগদান করেছেন।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেলে মোবারকপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী পথসভায় আনুষ্ঠানিকভাবে তারা জামায়াতে যোগ দেন।
অনুষ্ঠানে রাজশাহী মহানগরী আমির ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ আসনের প্রার্থী অধ্যাপক ড. মাওলানা কেরামত আলী নতুন সদস্যদের ফুলের মালা দিয়ে বরণ করেন।
জামায়াতে যোগদানকারী সহবুল ইসলাম বলেন, জামায়াত একটি আদর্শিক রাজনৈতিক দল, যা সুষ্ঠু ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্র পরিচালনায় সক্ষম। তাই তাদের কার্যক্রমে খুশি হয়ে যোগদান করেছি।
রাজশাহী মহানগরীর আমির ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ আসনের প্রার্থী অধ্যাপক ড. মাওলানা কেরামত আলী বলেন, দলের আদর্শ, গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা স্বেচ্ছায় জামায়াতে যোগদান করেছেন।
সোহান মাহমুদ/এএইচ/জেআইএম