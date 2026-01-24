  2. জাতীয়

মোসাব্বির হত্যা

নির্দেশদাতা আন্ডারওয়ার্ল্ডের দিলীপ, চাঁদাবাজির কারণেই হত্যা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৪৮ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
নির্দেশদাতা আন্ডারওয়ার্ল্ডের দিলীপ, চাঁদাবাজির কারণেই হত্যা
ছবি-সংগৃহীত

কারওয়ান বাজার এলাকায় চাঁদাবাজি ও দখলবাজিকে কেন্দ্র করেই স্বেচ্ছাসেবক নেতা আজিজুর রহমান মোসাব্বিরকে হত্যা করা হয়েছে। আন্ডারওয়ার্ল্ডের সন্ত্রাসী দিলীপ ওরফে বিনাসের নির্দেশে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) রাজধানীর ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন ডিবির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম।

তিনি বলেন, কারওয়ান বাজার এলাকায় প্রকাশ্যে ও গোপনে চাঁদা আদায়ের সঙ্গে জড়িত আট থেকে নয়টি সিন্ডিকেট। চাঁদার টাকা নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে দিলীপ ওরফে বিনাসের নির্দেশে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এসব সিন্ডিকেট ভেঙে দিতে ডিবি কাজ করছে।

jagonews24

ডিবিপ্রধান জানান, মোসাব্বির হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত দুটি বিদেশি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন ও ১২ রাউন্ড গুলি উদ্ধারসহ অন্যতম শুটার মো. রহিমকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে নরসিংদীর মাধবদী থানা এলাকার একটি বাড়িতে অভিযান পরিচালনা করে শুটার মো. রহিমকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে দুটি বিদেশি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন ও ১২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।

jagonews24

গত ৭ জানুয়ারি রাতে রাজধানীর পশ্চিম তেজতুরী পাড়াস্থ হোটেল সুপার স্টারের গলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মোসাব্বির নিহত হন। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী বাদী হয়ে চার-পাঁচজন অজ্ঞাতনামা আসামির বিরুদ্ধে তেজগাঁও থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। এর আগে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়। রহিমের গ্রেফতারের মাধ্যমে মোট পাঁচজন আসামি গ্রেফতার হলো।

অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার শফিকুল ইসলাম আরও জানান, ত্রয়োদশ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার অভিযান জোরদার করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে ডিবি ওয়ারী বিভাগের অভিযানিক দল শুক্রবার রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে একটি বিদেশি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন, সাত রাউন্ড গুলি ও একটি মোটরসাইকেলসহ দুজনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতাররা হলেন- মো. রানা মোল্লা (২৬) ও নূর মোহাম্মদ (৩২)। অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে ডিবির চলমান অভিযান অব্যাহত।

টিটি/এমআরএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।