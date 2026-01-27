স্বরাষ্ট্র সচিব
অটো জেনারেটেড নম্বরে ডিসি-এসপিকে হুমকি দেওয়ায় চিহ্নিত করা যায় না
বাগেরহাটের ডিসি ও এসপিকে বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোন দিয়ে হুমকি দেওয়া হয় অটো জেনারেটেড নম্বর থেকে। এ কারণে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা যায় না বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি।
তিনি জানান, এ বিষয়ে তারা সচেতন ও অবগত আছেন। নির্বাচন নিয়ে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাড়তি কোনো দুশ্চিন্তা নেই বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সচিবালয়ে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি ও অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক শেষে তিনি এসব কথা জানান। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ।
গতকাল সোমবার বাগেরহাটের ডিসি এবং এসপিকে বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোন দিয়ে হুমকি দেওয়া হয়েছে। এই বিষযে আপনারা কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন কি? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে নাসিমুল গনি বলেন, আমরা এ বিষয়ে অবগত আছি। অনেকগুলো জিনিসই এরকম অটো জেনারেটেড নম্বর থেকে আসে, যেগুলো আইডেন্টিফাই করে পাওয়া যায় না। তবে আমরা সচেতন আছি।
র্যাবের গাড়ি কেনা নিয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমরা সরকারের টাকা সরকারের ঘরে রাখছি। প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ বাংলাদেশের প্রথম গাড়ি তৈরির প্রতিষ্ঠান এবং এটা সরকারি মালিকানাধীন। এজন্য আমরা এখান থেকে কিনতে চাই।
নির্বাচনের আগে এসব গাড়ি আনা হবে কি না জানতে চাইলে সচিব বলেন, নির্বাচন উপলক্ষে নয়, আজ শুধু অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এখন প্রক্রিয়া করতে যে সময় আছে তাতে আরও অনেক পরে আসবে। এগুলো পর্যায়ক্রমে আসবে, এখন তো কেবল আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত হলো। তারপর আমরা তাদের অর্ডার করবো। সেগুলো তারা অর্ডার নিয়ে জাপান থেকে যন্ত্রাংশ আনবে, এই টাকা দিয়েই আনবে।
নির্বাচন সামনে রেখে রোহিঙ্গা ক্যাম্প সিলগালা করা হচ্ছে, এমন গুঞ্জন রয়েছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্প কি আসলেই সিলগালা করা হচ্ছে এবং করা হলে তার কারণ কী? এমন প্রশ্নে স্বরাষ্ট্র সচিব বলেন, ওরা কম্পাউন্ড থেকে বের হতে পারবে না কেন? না, না অবশ্যই মানুষজন যাতায়াত করতে পারবে। মানুষ তো নিজের রুজির জন্যই যাতায়াত করে।
নির্বাচন সামনে রেখে কোনো বাড়তি দুশ্চিন্তা আছে কি না? এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, নির্বাচন নিয়ে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাড়তি কোনো দুশ্চিন্তা নেই। এখন তো কার্ড রয়েছে, স্ক্যান করে ঢুকবে।
