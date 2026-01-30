ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন
রাজশাহী বিভাগে ৪ হাজার বিজিবি সদস্য মোতায়েনের পরিকল্পনা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজশাহী বিভাগে প্রায় ৪ হাজার বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্য মোতায়েনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বরে জানিয়েছেন রাজশাহী সেক্টর কমান্ডার কর্নেল সৈয়দ কামাল হোসেন।
তিনি জানান, নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজশাহী বিভাগে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে নগরীর পোস্টাল একাডেমির সামনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব তথ্য জানান।
সৈয়দ কামাল হোসেন বলেন, একটি পেশাদার, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিরপেক্ষ বাহিনী হিসেবে বিজিবি নির্বাচনকালীন সময়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও জনগণের ভোটাধিকার সুরক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।
তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন ও সরকারের সব নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করে বিজিবি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালন করবে, যাতে ভোটাররা নিরাপদ, শান্ত ও ভয়মুক্ত পরিবেশে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।
সৈয়দ কামাল হোসেন বলেন, রাজশাহী সেক্টরের আওতাধীন রাজশাহী বিভাগের সাতটি জেলা (জয়পুরহাট ব্যতীত) এবং মোট ৩৭টি সংসদীয় আসনে বিজিবির ৬৫টি বেস ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এসব ক্যাম্পে প্রায় ১৪৬টি বিজিবি প্লাটুন মোতায়েন থাকবে। এছাড়া সীমান্তের ৭৬টি বিওপি থেকে প্রতি বিওপিতে ১০ জন করে সদস্য স্ট্রাইকিং ফোর্স রিজার্ভ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
তিনি আরও বলেন, সীমান্তবর্তী ও ঝুঁকিপূর্ণ ভোটকেন্দ্রগুলো ইতোমধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব এলাকায় সেনাবাহিনী, পুলিশ ও র্যাবের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। রাজশাহী সিটি করপোরেশন এলাকায় দুটি আধুনিক এপিসিসহ এক প্লাটুন বিজিবি কুইক রিঅ্যাকশন ফোর্স হিসেবে প্রস্তুত থাকবে। এছাড়া রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁয় সাতটি কুকুরসহ (ক-৯ ইউনিট) এক প্লাটুন মোতায়েন থাকবে।
নির্বাচন উপলক্ষে সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, চোরাচালান, মাদক ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ড্রোন, নাইট ভিশন ডিভাইস, থার্মাল ইমেজিং ক্যামেরা, ডিজিটাল মনিটরিং ও অডিও ক্যামেরা ব্যবহার করা হচ্ছে। পদ্মা ও মহানন্দা নদীতে ১৫টির বেশি স্পিডবোট ও ফাস্ট পেট্রোল ক্রাফট দিয়ে দিন-রাত নৌ টহল চালানো হবে। একই সঙ্গে শতাধিক স্থানে স্থায়ী ও অস্থায়ী চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি কার্যক্রম চলছে।
কামাল হোসেন বলেন, নির্বাচনকালীন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ, সমন্বিত টহল ও পতাকা বৈঠক চলছে। বিএসএফও তাদের পক্ষ থেকে নজরদারি জোরদারের আশ্বাস দিয়েছে।
সাখাওয়াত হোসেন/এনএইচআর/জেআইএম