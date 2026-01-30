নোয়াখালী বিভাগ করাসহ ৬ দাবি পূরণের আশ্বাস জামায়াত আমিরের

নোয়াখালী বিভাগ করাসহ ৬ দাবি পূরণের আশ্বাস জামায়াত আমিরের
নোয়াখালীতে আয়োজিত নির্বাচনি জনসভায় ক্ষমতায় গেলে জেলার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ দাবি পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) দুপুরে নোয়াখালী জিলা স্কুল মাঠে জেলা জামায়াত ওই জনসভায়র আয়োজন করে।
দাবিগুলো হলো- পুরাতন জেলা হিসেবে নোয়াখালীকে বিভাগ বাস্তবায়ন করা, নোয়াখালীকে সিটি করপোরেশনে রূপান্তর করা, সুবর্ণচরকে পৌরসভায় উন্নীত করা, নদীভাঙন রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া, কোম্পানীগঞ্জের মুছাপুরে ক্লোজার নির্মাণ ও সোনাপুর থেকে চেয়ারম্যান ঘাট পর্যন্ত রেললাইন প্রশস্ত করা।
এ সমাবেশে সকাল থেকে লক্ষাধিক নেতাকর্মী একসঙ্গে হয়। ভোর থেকে ৯ উপজেলার নেতাকর্মীরা জিলা স্কুল মাঠকে কানায় কানায় পূর্ণ করে।
জনসভায় জেলা জামায়াতের আমির ও নোয়াখালী-৪ আসনের ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী মো. ইসহাক খন্দকারের সভাপতিত্বে জামায়াতের জেলা সেক্রেটারি মাওলানা বোরহান উদ্দিন ও ১১ দলীয় জোটের নেতা আবদুল হান্নান মাসউদসহ স্থানীয় নেতারা বক্তব্য রাখেন।
এছাড়াও জামায়াতের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এটিএম মাছুম বিল্লাহ, ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি সিবগাতুল্লাহ সিবগাহ, ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম, কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সম্পাদক মু. মুতাসিম বিল্লাহ শাহেদী, তথ্য সম্পাদক মুহাম্মাদ সায়েদ সুমনসহ কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
