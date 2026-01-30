একটি দল ভোটের জন্য শিরকি কথাবার্তা বলছে: আসাদুজ্জামান
একটি দল ভোটের জন্য জান্নাতের টিকিট দেওয়ার মত শিরকি কথাবার্তা বলছে বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল ও ঝিনাইদহ-১ আসনের বিএনপির প্রার্থী অ্যাড. আসাদুজ্জামান।
তিনি বলেন, দলটির নারী কর্মীরা কোরআন শরীফ হাতে নিয়ে তালিম করানোর নামে ভোট চেয়ে বেড়াচ্ছেন। ভোট দিলে জান্নাতে যাওয়া যাবে এমন কোথাও বলছেন। এরকম শিরকি কথা বলে ভোট পাওয়া যাবে না। এ ধরনের প্রতিশ্রুতি নির্বাচনি আচরণবিধি ও আইনের লঙ্ঘন।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) দুপুরে শৈলকুপা উপজেলার লক্ষণদিয়া গ্রামে পথসভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।
নির্বাচন নিয়ে কোনো সংশয় আছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নির্বাচন না হওয়ার মতো সব আশঙ্কা কেটে গেছে। নির্বাচন নিয়ে আর কোনো সংশয় নেই। দেশের মানুষ নির্বাচনের উৎসবে মেতে উঠেছে। নির্বাচন সুষ্ঠু সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবে ইনশাআল্লাহ।
এর আগে উপজেলা মীনগ্রাম, আবাইপুরসহ বিভিন্ন গ্রামে নির্বাচনী পথসভা করেন তিনি। পথসভায় শৈলকুপা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন বাবর ফিরোজ, কেন্দ্রীয় ছাত্রদল নেতা রুবেল হোসেনসহ বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
