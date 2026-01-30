বনানীতে পাঁচতলা ভবনে অগ্নিকাণ্ড
রাজধানীর বনানীর চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকার একটি পাঁচতলা ভবনের পঞ্চম তলায় একটি কর্কশিট এবং হার্ডবোর্ডের গোডাউনে আগুনের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের ৪ টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সন্ধ্যা রাত ৭টা ৫ মিনিটে আগুনের ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের কন্ট্রোল রুম কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, সন্ধা রাত ৭টা ৫ মিনিটে বনানী চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকার পাঁচতলা ভবনের পাচতলায় একটি কর্কশিট এবং হার্ডবোর্ডের গোডাউনে আগুনের ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিস ৭টা ৭ মিনিটে সংবাদ পেয়ে ৭টা ২২ মিনিটে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। কুর্মিটোলা এবং বারিধারা ফায়ার স্টেশনের মোট ৪ টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেছে।
তিনি জানান, ৭টা ৫৪ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে।
কেআর/এএমএ